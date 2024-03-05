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Литва проведе найбільші військові навчання за останні 30 років

Вівторок, 5 березня 2024, 12:37

У квітні-травні Литва проведе наймасштабніші військові навчання за останні 30 років.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У збройних силах розповіли, що навчання Thunder 2024 стануть найбільшими з часу, відколи Литва відновила незалежність. Відпрацьовувати планують також процедуру мобілізації і координацію між центральним та місцевим рівнем. 

Всього у маневрах візьмуть участь близько 10 тисяч військових – контрактників та резервістів. 

Близько 2500 осіб запросять для поновлення військових навичок, ще 2000 – для звірки даних. 

Серед сценаріїв навчань – неконвенційна загроза в районі так званого Сувалківського коридору і повний комплекс реагування на неї у координації з Польщею.

Як повідомляли, у Польщі, де вже тривають навчання НАТО, стався нещасний випадок на полігоні - гусенична бронетехніка наїхала на двох військових.  

Триваючі навчання НАТО Steadfast Defender називають найбільшими з 1988 року, у маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства. 

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