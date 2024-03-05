Литва проведет крупнейшие учения за последние 30 лет

В апреле-мае Литва проведет самые масштабные военные учения за последние 30 лет.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В вооруженных силах рассказали, что учения Thunder 2024 станут крупнейшими с того времени, когда Литва восстановила независимость. Отрабатывать планируют также процедуру мобилизации и координацию между центральным и местным уровнем.

Всего в маневрах примут участие около 10 тысяч военных – контрактников и резервистов.

Около 2500 человек пригласят для обновления военных навыков, еще 2000 – для сверки данных.

Среди сценариев учений – неконвенциональная угроза в районе так называемого Сувалковского коридора и полный комплекс реагирования на нее в координации с Польшей.

Как сообщалось, в Польше, где уже продолжаются учения НАТО, произошел несчастный случай на полигоне – гусеничная бронетехника наехала на двух военных.

Продолжающиеся учения НАТО Steadfast Defender называют крупнейшими с 1988 года, в маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая в шаге от получения полноправного членства.