В Польше нашли еще два метеорологических шара в том же регионе

В Польше обнаружили еще два объекта, похожих на метеорологический шар, в том же регионе, что и предыдущий.

Как пишет "Европейская правда", об одной из находок сообщает TVN24.

Шар еще в воскресенье обнаружил местный житель возле села Кервик и одноименного озера в Варминско-Мазурском воеводстве. Сначала он не придал своей находке особого значения, но после появления в СМИ информации о первом найденном шаре возле села Милакув, в этом же регионе, решил сообщить о ней в полицию.

Соответствующие службы уже прибыли на место и исследуют находку. В полиции сказали, что до приезда военных не хотят раскрывать никаких деталей и публиковать фото объекта.

Между тем RMF FM со ссылкой на окружную прокуратуру Ольштына сообщает, что похожий шар в понедельник обнаружили также в районе поселка Гарш, в 30 км от границы с Калининградской областью РФ, тогда как до Кервика – около 90 км от границы.

В их публикации также указано, что на обоих шарах, найденных в понедельник, есть надписи кириллицей, и это позволяет предполагать, что они прилетели из Калининградской области. Впрочем, официальных подтверждений о надписях кириллицей не было.

В комментарии после первой находки министр обороны Польши сказал, что это, скорее всего, обычный метеорологический шар, но его исследуют также военные.