В іспанській Каталонії безкоштовно роздаватимуть багаторазові засоби для менструації

Цього тижня в іспанському регіоні Каталонія стартувала ініціатива з охорони жіночого здоров'я, яка передбачає безкоштовну роздачу багаторазових засобів для менструації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ініціатива передбачає, що близько 2,5 мільйонів жінок, дівчат, трансгендерних і небінарних людей, які мають менструацію, можуть безкоштовно отримати одну менструальну чашу, одну пару білизни для менструації і дві упаковки тканинних прокладок в місцевих аптеках.

Уряд Каталонії заявив, що ініціатива, яка називається "Мої місячні -мої правила", має на меті "гарантувати право на менструальну рівність".

Регіональний уряд навів статистику, згідно з якою 23% жінок, опитаних каталонським офісом громадської думки, заявили, що вони повторно використовували засоби гігієни, призначені для одноразового використання, з економічних міркувань.

Регіональна міністерка Каталонії з питань рівності та фемінізму Таня Верге назвала цю програму "першою у світі".

"Ми боремося з менструальною бідністю, від якої страждає кожна четверта жінка в Каталонії, але ми також боремося за гендерну справедливість. Ми боремося зі стереотипами і табу щодо менструацій, – сказала Верге в інтерв'ю Associated Press.

За її словами, також йдеться про кліматичну справедливість, оскільки "потрібно зменшити тонни відходів, що утворюються від одноразових менструальних засобів".

Багаторазові вироби закуповуються державною системою охорони здоров'я, яка охоплює все населення, і розповсюджуються через понад три тисячі приватних аптек Каталонії. Програма обійшлася регіональному уряду в 8,5 млн євро.

Нагадаємо, минулого року Іспанія першою у Європі ухвалила закон, який дозволяє жінкам з особливо болісними менструаціями брати оплачувану "менструальну відпустку".