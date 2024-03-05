В испанской Каталонии бесплатно будут раздавать многоразовые средства для менструации

На этой неделе в испанском регионе Каталония стартовала инициатива по охране женского здоровья, которая предусматривает бесплатную раздачу многоразовых средств для менструации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инициатива предусматривает, что около 2,5 миллионов женщин, девушек, трансгендерных и небинарных людей, которые имеют менструацию, могут бесплатно получить одну менструальную чашу, одну пару белья для менструации и две упаковки тканевых прокладок в местных аптеках.

Правительство Каталонии заявило, что инициатива, которая называется "Мои месячные – мои правила", имеет целью "гарантировать право на менструальное равенство".

Региональное правительство привело статистику, согласно которой 23% женщин, опрошенных каталонским офисом общественного мнения, заявили, что они повторно использовали средства гигиены, предназначенные для одноразового использования, по экономическим соображениям.

Региональный министр Каталонии по вопросам равенства и феминизма Таня Верге назвала эту программу "первой в мире".

"Мы боремся с менструальной бедностью, от которой страдает каждая четвертая женщина в Каталонии, но мы также боремся за гендерную справедливость. Мы боремся со стереотипами и табу в отношении менструаций, – сказала Верге в интервью Associated Press.

По ее словам, также речь идет о климатической справедливости, поскольку "нужно уменьшить тонны отходов, образующихся от одноразовых менструальных средств".

Многоразовые изделия закупаются государственной системой здравоохранения, которая охватывает все население, и распространяются через более трех тысяч частных аптек Каталонии. Программа обошлась региональному правительству в 8,5 млн евро.

Напомним, в прошлом году Испания первой в Европе приняла закон, который позволяет женщинам с особо болезненными менструациями брать оплачиваемый "менструальный отпуск".