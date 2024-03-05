Міністр оборони Німеччини: Політичного рішення про відправку Taurus в Україну немає
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у злитій розмові офіцерів Бундесверу чітко сказано, що жодного політичного рішення про відправку крилатих ракет Taurus в Україну не прийнято.
Заяву німецького міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
"Під час цієї телефонної розмови вони постійно згадували, що немає ніякого політичного рішення – ні канцлера (Олафа Шольца), ні мого – про розгортання Taurus в Україні", – сказав Пісторіус на пресконференції у Швеції.
За словами Пісторіуса, союзники Німеччини не засмутились з приводу скандалу навколо перехопленої розмови.
Міністр сказав, що в понеділок поінформував своїх партнерів у Вашингтоні та Лондоні, що це була індивідуальна помилка.
"Вони не зляться і не ображаються на Німеччину, тому що вони знають, що у нас є правила і що подібні речі можуть траплятися", – сказав Пісторіус.
Раніше Пісторіус заявив, що один з учасників перехоплених РФ секретних переговорів керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні дзвонив по незахищеній лінії.
Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".