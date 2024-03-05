Министр обороны Германии: Политического решения об отправке Taurus в Украину нет

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в слитом разговоре офицеров Бундесвера четко сказано, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято.

Заявление немецкого министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Во время этого телефонного разговора они постоянно упоминали, что нет никакого политического решения – ни канцлера (Олафа Шольца), ни моего – о развертывании Taurus в Украине", – сказал Писториус на пресс-конференции в Швеции.

По словам Писториуса, союзники Германии не расстроились по поводу скандала вокруг перехваченного разговора.

Министр сказал, что в понедельник проинформировал своих партнеров в Вашингтоне и Лондоне, что это была индивидуальная ошибка.

"Они не злятся и не обижаются на Германию, потому что они знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут случаться", – сказал Писториус.

Ранее Писториус заявил, что один из участников перехваченных РФ секретных переговоров руководства немецких ВВС по поставкам ракет Taurus Украине звонил по незащищенной линии.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".