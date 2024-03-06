Орбан хоче обговорити з Трампом, як припинити війну РФ проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді цього тижня, як припинити війну Росії проти України.

Про це розповів очільник угорського МЗС Петер Сійярто, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, зустріч з Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

Угорський міністр стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" в Україні і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.