Орбан хочет обсудить с Трампом, как прекратить войну РФ против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде на этой неделе, как прекратить войну России против Украины.

Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Сийярто, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

Венгерский министр утверждает, что переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.