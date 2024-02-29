ЗМІ: Трамп прийме Орбана в своїй резиденції в Мар-а-Лаго

Експрезидент США Дональд Трамп планує наступного тижня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на неназване джерело, знайоме з планами.

Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня. Орбан, як і Трамп, сповідує популістську політику і посідає чільне місце як лідер ультраправого відродження в Європі.

Посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не відповіли на запити про коментарі в середу ввечері. Раніше про зустріч повідомила газета The New York Times.

Зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики ще під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.

Минулого тижня помічники Трампа просували його зустріч з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, нещодавно обраним популістом.

Останнім часом заяви Трампа викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу. На одному передвиборчому заході Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".