Чому Київ має погодитися на поступку щодо можливості призупинення “транспортного безвізу”

У 2022 році Україна отримала "транспортний безвіз" – можливість безквотного здійснення вантажних перевезень автотранспортом із країнами ЄС. Ця лібералізація діяла один рік, проте торік її знову продовжили – до червня 2024 року.

Проти такої лібералізації виступають європейські, а в першу чергу – польські далекобійники.

Ігнорувати ці протести у Брюсселі не могли. І тому 5 березня Єврокомісія висунула пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною, але з певними змінами.

Про поступку польським перевізникам, на яку Єврокомісія пропонує піти Україні, читайте в колонці радника Делегації ЄС Віктора Довганя Нові правила "транспортного безвізу": що пропонує Брюссель і чи допоможе це розблокувати кордон. Далі – короткий її виклад.

Серед іншого, Єврокомісія пропонує додати нове захисне застереження, звертає увагу автор колонки.

Якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути призупинена.

Це положення є дуже важливим, звертає увагу Віктор Довгань, оскільки очевидно, що воно має стати поступкою польським перевізникам.

Виникає питання: наскільки ймовірним є те, що ця норма буде застосована на практиці?

"Для призупинення дії угоди про "транспортний безвіз" потрібно підтвердження, що частка українських вантажних перевезень значно зросла та це завдає шкоди місцевому (наприклад, польському) бізнесу", – зазначає радник Делегації ЄС.

Чи відповідає нинішня ситуація таким вимогам?

Дійсно, український експорт автомобільним транспортом до ЄС суттєво зріс з моменту набрання чинності Угодою – за перший рік її застосування зростання склало близько 60% за обсягом та приблизно одну третину за вартістю.

Експерт інформує, що щомісяця автомобільним транспортом експортується до ЄС на 300 тисяч тонн більше вантажів, аніж до підписання Угоди. На стільки же збільшилися і обсяги вантажів, які імпортують з Євросоюзу до України.

Проте імпорт до України у вартісному вираженні зріс майже втричі більше, аніж експорт з країни. Так, за словами Віктора Довганя, до України завозять імпорту на понад 700 мільйонів євро на місяць, а експортують з – на 250 мільйонів євро.

Однак поступово ситуація почала вирівнюватися, зазначає радник Делегації ЄС. Наразі транзит збіжжя через Польщу становить тільки 370 тисяч тонн на місяць – тобто 5% від загального обсягу експорту з України.

Завдяки нашим морським дронам ми забезпечили собі морський коридор з портів Великої Одеси. Також, попри обстріли шахедами, вивозимо товар через Дунай. У 2024 році Україна знову не залежить ні від кого у питанні свого експорту і помітно вирівнювання ринку, констатує автор колонки.

"Саме це дозволяє припустити, що без нової блокади Чорноморського коридору український транзит товарів через Польщу вже не матиме таких пікових показників, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення, коли не працювали порти.

Тому офіційному Києву треба погодитися на таку поступку в Угоді про транспортний безвіз – ці норми більше не загрожують нашим перевізникам", – впевнений Віктор Довгань.

Є підстави прогнозувати, попереджає експерт, що ці поступки Єврокомісії лише обурять польських перевізників.

За словами автора колонки, і Київ не має йти на всі поступки. Він пропонує направити звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів, до яких входять аграрна політика та транспорт.

Це необхідно, аби відкинути маніпуляції щодо якості української агропродукції та втрат перевізників. А позитивна для нас рекомендація ЄК продовжити дію "транспортного безвізу" лише посилює переговорну позицію Києва.

Докладніше – в колонці Нові правила "транспортного безвізу": що пропонує Брюссель і чи допоможе це розблокувати кордон.