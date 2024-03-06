Почему Киев должен согласиться на уступку о возможности приостановки "транспортного безвиза"

В 2022 году Украина получила "транспортный безвиз" – возможность безквотного осуществления грузовых перевозок автотранспортом со странами ЕС. Эта либерализация действовала один год, однако в прошлом году ее снова продлили – до июня 2024 года.

Против такой либерализации выступают европейские, а в первую очередь – польские дальнобойщики.

Игнорировать эти протесты в Брюсселе не могли. И поэтому 5 марта Еврокомиссия выдвинула предложение продлить Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной, но с определенными изменениями.

Об уступке польским перевозчикам, на которую Еврокомиссия предлагает пойти Украине, читайте в колонке советника Делегации ЕС Виктора Довганя Новые правила "транспортного безвиза": что предлагает Брюссель и поможет ли это разблокировать границу. Далее – краткое ее изложение.

Среди прочего, Еврокомиссия предлагает добавить новую защитную оговорку, обращает внимание автор колонки.

Если на национальном рынке автоперевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено.

Это положение является очень важным, обращает внимание Виктор Довгань, поскольку очевидно, что оно должно стать уступкой польским перевозчикам.

Возникает вопрос: насколько вероятно, что эта норма будет применена на практике?

"Для приостановления действия соглашения о "транспортном безвизе" нужно подтверждение, что доля украинских грузовых перевозок значительно выросла и это наносит ущерб местному (например, польскому) бизнесу", – отмечает советник Делегации ЕС.

Отвечает ли нынешняя ситуация таким требованиям?

Действительно, украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС существенно вырос с момента вступления в силу Соглашения – за первый год его применения рост составил около 60% по объему и примерно одну треть по стоимости.

Эксперт информирует, что ежемесячно автомобильным транспортом экспортируется в ЕС на 300 тысяч тонн больше грузов, чем до подписания Соглашения. На столько же увеличились и объемы грузов, которые импортируют из Евросоюза в Украину.

Однако импорт в Украину в стоимостном выражении вырос почти втрое больше, чем экспорт из страны. Так, по словам Виктора Довганя, в Украину завозят импорта на более 700 миллионов евро в месяц, а экспортируют из – на 250 миллионов евро.

Однако постепенно ситуация начала выравниваться, отмечает советник Делегации ЕС. Сейчас транзит зерна через Польшу составляет только 370 тысяч тонн в месяц – то есть 5% от общего объема экспорта из Украины.

Благодаря нашим морским дронам мы обеспечили себе морской коридор из портов Большой Одессы. Также, несмотря на обстрелы шахедами, вывозим товар через Дунай. В 2024 году Украина снова не зависит ни от кого в вопросе своего экспорта и заметно выравнивание рынка, констатирует автор колонки.

"Именно это позволяет предположить, что без новой блокады Черноморского коридора украинский транзит товаров через Польшу уже не будет иметь таких пиковых показателей, как это было в первый год полномасштабного вторжения, когда не работали порты.

Поэтому официальному Киеву надо согласиться на такую уступку в Соглашении о транспортном безвизе – эти нормы больше не угрожают нашим перевозчикам", – уверен Виктор Довгань.

Есть основания прогнозировать, предупреждает эксперт, что эти уступки Еврокомиссии лишь возмутят польских перевозчиков.

По словам автора колонки, и Киев не должен идти на все уступки. Он предлагает направить обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ кластеров, в которые входят аграрная политика и транспорт.

Это необходимо, чтобы отбросить манипуляции относительно качества украинской агропродукции и потерь перевозчиков. А положительная для нас рекомендация ЕК продлить действие "транспортного безвиза" только усиливает переговорную позицию Киева.

Подробнее – в колонке Новые правила "транспортного безвиза": что предлагает Брюссель и поможет ли это разблокировать границу.