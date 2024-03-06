Топ-генерал Литви: прямої військової загрози для нас у найближчому майбутньому немає

Командувач армії Литви, генерал Вальдемарас Рупшис вийшов з публічним коментарем про те, що наразі для Литви немає прямої військової загрози, але не виключено, що вона з’явиться у більш віддаленому майбутньому.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Рупшис зазначив, що вся наявна у військових інформація не вказує на наявність безпосередньої військової загрози для Литви у найближчому майбутньому.

Водночас він наголосив, що йдеться про оцінку поточної ситуації, а в більш віддаленій перспективі вона може змінитися.

"Ми наголошуємо, що завжди оцінюємо ситуацію з нинішньої перспективи, і я кажу, що зараз люди можуть почуватися спокійно, але не тішитися думкою, що війни ніколи не буде. Війна може бути, таке не виключено – але у майбутньому", – зауважив Вальдемарас Рупшис.

Коментар генерала з’явився як пояснення до допису, раніше опублікованого пресслужбою армії – про те, що на цей час загрози нападу на Литву немає, але потрібно, щоб і держава, і громадяни готувалися до такої ймовірності. У дописі також нагадали, як з’являлися провісники повномасштабного нападу Росії на Україну – загрозливе накопичення техніки можна було спостерігати ще з першої половини 2021 року. В армії наголосили, що у цьому сенсі для Литви ситуація залишається незмінною з 2022 року.

Вальдемарас Рупшис пояснив, що таку публікацію вирішили зробити через численні питання щодо ймовірності війни ближчим часом, що приходять на електронну адресу пресслужби або лунають у приватних розмовах з кадровими військовими від їхніх цивільних знайомих.

Раніше допис пресслужби збройних сил розкритикував очільник МЗС Литви як "занадто заспокійливий", оскільки, на його думку, люди чекають чіткіших вказівок, як їм підготуватися до загрози.