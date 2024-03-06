Топ-генерал Литвы: прямой военной угрозы для нас в ближайшем будущем нет

Командующий армии Литвы, генерал Вальдемарас Рупшис вышел с публичным комментарием о том, что сейчас для Литвы нет прямой военной угрозы, но не исключено, что она появится в более отдаленном будущем.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Рупшис отметил, что вся имеющаяся у военных информация не указывает на наличие непосредственной военной угрозы для Литвы в ближайшем будущем.

В то же время он отметил, что речь идет об оценке текущей ситуации, а в более отдаленной перспективе она может измениться.

"Мы подчеркиваем, что всегда оцениваем ситуацию с нынешней перспективы, и я говорю, что сейчас люди могут чувствовать себя спокойно, но не тешиться мыслью, что войны никогда не будет. Война может быть, такое не исключено – но в будущем", – отметил Вальдемарас Рупшис.

Комментарий генерала появился как объяснение к сообщению, ранее опубликованному пресс-службой армии – о том, что в настоящее время угрозы нападения на Литву нет, но нужно, чтобы и государство, и граждане готовились к такой вероятности. В заметке также напомнили, как появлялись предвестники полномасштабного нападения России на Украину – угрожающее накопление техники можно было наблюдать еще с первой половины 2021 года. В армии отметили, что в этом смысле для Литвы ситуация остается неизменной с 2022 года.

Вальдемарас Рупшис пояснил, что такую публикацию решили сделать из-за многочисленных вопросов о вероятности войны в ближайшее время, которые приходят на электронный адрес пресс-службы или звучат в частных разговорах с кадровыми военными от их гражданских знакомых.

Ранее сообщение пресс-службы вооруженных сил раскритиковал глава МИД Литвы как "слишком успокаивающее", поскольку, по его мнению, люди ждут более четких указаний, как им подготовиться к угрозе.