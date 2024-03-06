У Франції з’являться нові євроценти, присвячені видатним діячкам

У Франції невдовзі вийдуть в обіг нові єврові монети номіналом 10, 20 і 50 євроцентів, на їхньому зворотному боці будуть зображення трьох відомих діячок.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Паризький монетний двір показав дизайн нових монет, що вийдуть в обіг влітку 2024 року. Це буде перша від впровадження євро зміна стандартного дизайну карбованих у Франції євроцентів.

Паризький монетний двір/ Monnaie de Paris

На нових монетах з’являться портрети трьох видатних діячок – французької політикині єврейського походження, експрезидентки Європарламенту Сімони Вейль, яка пережила Голокост, науковиці й нобелівської лауреатки Марі Кюрі та американсько-французької акторки Жозефіни Бейкер, яка відзначилася також участю в русі опору під час Другої світової війни.

Паризький монетний двір/ Monnaie de Paris

Зображення міститиме також елементи традиційного дизайну і 12 зірок європейського прапора.

Паризький монетний двір/ Monnaie de Paris

Порядковість появи портретів на монетах визначили у хронологічному порядку, за датами народження діячок. Марі Кюрі і Сімона Вейль поховані у Пантеоні, а Жозефіна Бейкер відзначена там меморіальним знаком.

Невдовзі перед цим стало відомо, що Франції доведеться перекарбувати 27 мільйонів євроцентових монет через те, що дизайн не був погоджений з Брюсселем і виявився невідповідним стандартам.

Нагадаємо, у Данії з'явилася спеціальна монета до 50-річчя правління королеви Маргрете II, яка на цей час вже зреклася престолу.