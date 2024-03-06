Во Франции появятся новые евроценты, посвященные выдающимся деятельницам

Во Франции вскоре выйдут в обращение новые монеты номиналом 10, 20 и 50 евроцентов, на их оборотной стороне будут изображения трех известных деятельниц.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Парижский монетный двор показал дизайн новых монет, которые выйдут в обращение летом 2024 года. Это будет первое от внедрения евро изменение стандартного дизайна чеканенных во Франции евроцентов.

Парижский монетный двор/ Monnaie de Paris

На новых монетах появятся портреты трех выдающихся деятелей – французского политика еврейского происхождения, экс-президента Европарламента Симоны Вейль, которая пережила Холокост, ученого и нобелевского лауреата Марии Кюри и американо-французской актрисы Жозефины Бейкер, которая известна также участием в движении сопротивления во время Второй мировой войны.

Парижский монетный двор/ Monnaie de Paris

Изображение будет содержать также элементы традиционного дизайна и 12 звезд европейского флага.

Парижский монетный двор/ Monnaie de Paris

Порядок появления портретов на монетах определили в хронологическом порядке, по датам рождения. Мария Кюри и Симона Вейль похоронены в Пантеоне, а Жозефина Бейкер отмечена там мемориальным знаком.

Незадолго перед этим стало известно, что Франции придется перечеканить 27 миллионов евроцентовых монет из-за того, что дизайн не был согласован с Брюсселем и не соответствовал стандартам.

Напомним, в Дании появилась специальная монета к 50-летию правления королевы Маргрете II, которая уже отреклась от престола.