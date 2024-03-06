Стефанчук: заклик до Джонсона щодо допомоги Україні підписали вже 27 спікерів парламентів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що звернення до спікера Палати представників США із закликом проголосувати за проєкт з коштами на допомогу Україні підтримали ще четверо спікерів парламентів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ви знаєте, що був підписаний лист 23 спікерами європейських країн, який був ініційований мною. Сьогодні до цього листа приєдналися ще 4 спікери, тобто вже можемо говорити про 27 спікерів, плюс рішення Європейського парламенту", – розповів Руслан Стефанчук.

Він не уточнив, які країни представляють ці голови парламентів.

Нагадаємо, початково звернення підтримали спікери 23 парламентів, про нього повідомили 28 лютого. Лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.