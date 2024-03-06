Стефанчук: призыв к Джонсону о помощи Украине подписали уже 27 спикеров парламентов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что обращение к спикеру Палаты представителей США с призывом проголосовать за проект со средствами на помощь Украине поддержали еще четверо спикеров парламентов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Вы знаете, что было подписано письмо 23 спикерами европейских стран, которое было инициировано мной. Сегодня к этому письму присоединились еще 4 спикера, то есть уже можем говорить о 27 спикерах, плюс решение Европейского парламента", – рассказал Руслан Стефанчук.

Он не уточнил, какие страны представляют эти главы парламентов.

Напомним, изначально обращение поддержали спикеры 23 парламентов, о нем сообщили 28 февраля. Письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами, которые желают к нему присоединиться.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы.