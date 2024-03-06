Голова МЗС Британії пропонує позичити Києву всі заморожені в країні активи РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити Україні всі заморожені на своїй території активи російського центрального банку з огляду на те, що РФ і так буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це Кемерон сказав напередодні, 5 березня, у виступі в Палаті лордів британського парламенту.

Голова британського МЗС сказав, що для використання заморожених суверенних активів Росії "існує можливість використати щось на кшталт синдикованого кредиту (кредит, який надають кілька кредиторів одному позичальникові. – Ред.) або облігації, де заморожені російські активи є, по суті, гарантією".

"Це може бути кращий спосіб зробити це (використати активи РФ для України. – Ред.). Ми прагнемо максимальної єдності "Групи семи" і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо її отримати, я думаю, що нам доведеться рухатися вперед разом із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", – додав Кемерон.

Він додав, що не бачить ризиків втілення такого плану для репутації Лондона як глобального фінансового центру.

Як зазначає The Guardian, Кемерон став першим, хто відкрито й детально озвучив цю пропозицію використання російських суверенних активів на користь України – тема, яку G7 обговорює вже більше року.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

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