Білий дім: Ми шукаємо додаткові варіанти допомогти Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом щодо схвалення пакета з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти підтримки.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, за його словами, США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.

"І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", – зазначив Кірбі.

На питання, чи може бути в адміністрації план Б, Кірбі відповів: "Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використати. Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування".

Він також сказав, що наразі "важко сказати з упевненістю", чи схвалить Палата представників цей проєкт, і це залежить від спікера Палати Майка Джонсона.

"Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання", – додав Кірбі.

За даними ЗМІ, адміністрація Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.