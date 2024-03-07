Белый дом: Мы ищем дополнительные варианты помочь Украине

Администрация президента США Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом по одобрению пакета с финансированием для Украины, а также будет искать другие варианты поддержки.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, по его словам, США будут работать с союзниками относительно возможных взносов.

"И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование", – отметил Кирби.

На вопрос, может ли быть у администрации план Б, Кирби ответил: "Мы всегда рассматриваем другие возможности, которые мы можем использовать. Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование".

Он также сказал, что сейчас "трудно сказать с уверенностью", одобрит ли Палата представителей этот проект, и это зависит от спикера Палаты Майка Джонсона.

"Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть достаточная двухпартийная поддержка этого, в обеих партиях. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование? И только он может ответить на этот вопрос", – добавил Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена изучает возможность выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии Соединенных Штатов для оказания поддержки Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы.