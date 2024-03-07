Глава МИД Литвы: Россия продолжит разжигать новые конфликты, если ее не остановить

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что Россия продолжит "расширять нестабильность" в мире, если ее не остановить сейчас.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал на встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Бухаресте.

Ландсбергис отметил, что нерешительный ответ только придает смелости РФ.

"Без сдерживания Кремль продолжит расширять зону нестабильности и разжигать новые конфликты. Эту войну необходимо выиграть, и выиграть решительно", – отметил он.

Глава МИД Литвы добавил, что развязанная РФ война стала вызовом международному порядку.

Ландсбергис также сказал, что Украине должна быть гарантирована долгосрочная оборонная поддержка.

Глава литовского МИД ранее предупредил, что Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО.

Также он считает, что Европе нужно найти креативное решение по помощи Украине в войне против РФ.