Норвегія виділяє понад $150 млн на закупівлю 800 тисяч снарядів для України

Норвегія виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 мільйони доларів) на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у четвер прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, якого цитує TV2.

"Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти агресивній війні проти РФ", – сказав норвезький прем'єр.

Він додав, що вранці він розмовляв з президентом Чехії Петром Павелом щодо цієї ініціативи.

"Сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм свободу дій, щоб протистояти дуже жорстокому нападу", – каже Стьоре.

Він також наголосив, що на сьогодні потреба України в боєприпасах є гострою.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Низка країн публічно оголосили про участь у чеській ініціативі. А напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Чехія знайшла майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України.