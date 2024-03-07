Норвегия выделяет более $150 млн на закупку 800 тысяч снарядов для Украины

Норвегия выделит до 1,6 миллиарда норвежских крон (153 миллиона долларов) на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в четверг премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, которого цитирует TV2.

"Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять агрессивной войне против РФ", – сказал норвежский премьер.

Он добавил, что утром он разговаривал с президентом Чехии Петром Павелом по этой инициативе.

"Сегодня нехватка боеприпасов ограничивает способность Украины защищать себя. Это дает им свободу действий, чтобы противостоять очень жестокому нападению", – говорит Стьоре.

Он также отметил, что на сегодня потребность Украины в боеприпасах является острой.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найдется финансирование для доставки.

Вскоре ряд стран объявили о своем участии в инициативе. А накануне агентство Bloomberg сообщило, что Чехия нашла почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины.