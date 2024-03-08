Прем'єрка Латвії порівняла Росію з непередбачуваним алкоголіком

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Росія – це як алкоголік, поведінку якого ніколи не можна передбачити, і сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Її заяву наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати", – зазначила латвійська прем’єрка.

Вона зазначила, що Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з РФ та Білоруссю.

"Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року", – підкреслила прем'єрка.

Раніше стало відомо, що латвійський уряд затвердив план військового зміцнення й антимобільності східного кордону з РФ та Білоруссю, на реалізацію якого планують витратити 303 мільйони євро.

У січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.