Премьер Латвии сравнила Россию с непредсказуемым алкоголиком

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия – это как алкоголик, поведение которого никогда нельзя предсказать, и соседние страны должны это осознавать.

Ее заявление приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как некий алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем прогнозировать", – отметила латвийский премьер.

Она отметила, что Латвия придерживается четкого плана по укреплению границ с РФ и Беларусью.

"Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонительные способности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году", – подчеркнула премьер.

Ранее стало известно, что латвийское правительство утвердило план военного укрепления и антимобильности восточной границы с РФ и Беларусью, на реализацию которого планируют потратить 303 миллиона евро.

В январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.