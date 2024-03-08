Віцепрезидент Єврокомісії прибув до Києва

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс приїхав із візитом до столиці України.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Рада вітати Валдіса Домбровскіса в Києві у цей особливий день. З Міжнародним жіночим днем!" – написала Матернова.

Great to welcome ⁦@VDombrovskis⁩ back in Kyiv on this special day. Happy #InternationalWomensDay! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing a bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9 March 8, 2024

"Символічно, що під моїм улюбленим пам'ятником княгині Ользі в бронежилеті", – додала вона.

Раніше комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

У лютому постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

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