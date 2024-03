Віцепрезидент Єврокомісії прибув до Києва

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс приїхав із візитом до столиці України.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Рада вітати Валдіса Домбровскіса в Києві у цей особливий день. З Міжнародним жіночим днем!" – написала Матернова.

Great to welcome ⁦@VDombrovskis⁩ back in Kyiv on this special day. Happy #InternationalWomensDay! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing a bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9