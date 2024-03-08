Вице-президент Еврокомиссии прибыл в Киев

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис приехал с визитом в столицу Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Рада приветствовать Валдиса Домбровскиса в Киеве в этот особый день. С Международным женским днем!" – написала Матернова.

Great to welcome ⁦@VDombrovskis⁩ back in Kyiv on this special day. Happy #InternationalWomensDay! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing a bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9 March 8, 2024

Она опубликовала фотографию с вице-президентом Еврокомиссии у памятника княгине Ольге, который назвала своим любимым, и указала, что это символично.

Ранее комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы.

В феврале постоянные представители стран-членов Европейского Союза согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению, цель которого – продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

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