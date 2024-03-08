Арешти у Швеції: підозрювані пов’язані з ІДІЛ у Сомалі, можливі нові затримання
Четверо затриманих у Швеції за підозрою у терористичних намірах мали зв’язки зі структурами "Ісламської держави" у Сомалі.
Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це оголосив представник Поліції безпеки Фредрік Гальстрьом.
"Нам вдалося встановити, що ці особи мають зв’язки з ІДІЛ на території Сомалі… Не виключено, що ближчим часом будуть нові затримання", – повідомив він.
Нагадаємо, чотирьох затриманих підозрюють у підготовці до терористичних злочинів і серйозних злочинах, пов'язаних зі зброєю.
За інформацією SVT, затримані – молоді чоловіки віком від 20 років, які вже неодноразово мали проблеми з законом. Вони регулярно приходили у будівлю ісламської асоціації, і це одна з адрес, куди поліція прийшла з рейдом під час операції із затримання підозрюваних.
Галльстрьом уточнив також, що операція у Швеції не пов’язана з низкою арештів у Бельгії за підозрою у підготовці терактів.
Нагадаємо, що минулого року Швеція підвищила рівень терористичної загрози через напругу, спричинену акціями зі спаленням Корану. Пізніше шведська Служба безпеки підтвердила, що загрози для країни ще більше зросли.