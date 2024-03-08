Аресты в Швеции: подозреваемые связаны с ИГИЛ в Сомали, возможны новые задержания

Четверо задержанных в Швеции по подозрению в террористических намерениях имели связи со структурами "Исламского государства" в Сомали.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом объявил представитель Полиции безопасности Фредрик Гальстрём.

"Нам удалось установить, что эти лица имеют связи с ИГИЛ на территории Сомали... Не исключено, что в ближайшее время будут новые задержания", – сообщил он.

Напомним, четырех задержанных подозревают в подготовке к террористическим преступлениям и серьезных преступлениях, связанных с оружием.

По информации SVT, задержанные – молодые мужчины в возрасте от 20 лет, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Они регулярно приходили в здание исламской ассоциации, и это один из адресов, куда полиция пришла с рейдом во время операции по задержанию подозреваемых.

Галльстрёмуточнил также, что операция в Швеции не связана с рядом арестов в Бельгии по подозрению в подготовке терактов.

Напомним, что в прошлом году Швеция повысила уровень террористической угрозы из-за напряжения, вызванного акциями с сожжением Корана. Позже шведская Служба безопасности подтвердила, что угрозы для страны еще больше возросли.