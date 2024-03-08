Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру – це ганьба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що для достатньої військової допомоги Україні на полі бою недостатньо окремих ініціатив окремих держав, як-то чеської ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів.

Про це він сказав на пресконференції 8 березня у Вільнюсі за підсумками зустрічі з головами МЗС країн Балтії та Франції, пише "Європейська правда".

Кулеба пояснив, що 800 тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України, "будуть вичерпані дуже скоро", позаяк "ми перебуваємо у стані війни".

"Це означає, що ми повинні ухвалювати рішення щодня, і якщо інші країни мають пропозиції, подібні до чеської, то це означає, що ми повинні почати збирати гроші на це просто зараз, сьогодні, і допомогти їм виконати їх", – додав він.

Голова МЗС у цьому контексті привітав ухвалення Євросоюзом оновленої оборонно-промислової стратегії.

"Мушу визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру – це ганьба. І я ще раз закликаю всі країни, всіх друзів, всіх партнерів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті вирішити ваші розбіжності і прийти до рішення, яке дозволить вам допомогти нам зупинити війну в Україні і уникнути ситуації, в якій вам доведеться опинитися", – наголосив Кулеба.

"Вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу і трагізму, щоб захистити власні села, міста і території", – пояснив міністр.

Як відомо, ЄС надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру (зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю), але вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.

Раніше Дмитро Кулеба закликав союзників облишити нерішучість і якнайшвидше та в якнайбільших кількостях надати Україні всю зброю, якої вона потребує для перемоги.