Кулеба: То, что происходит с Европейским фондом мира - это позор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что для достаточной военной помощи Украине на поле боя недостаточно отдельных инициатив отдельных государств, таких как чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов.

Об этом он сказал на пресс-конференции 8 марта в Вильнюсе по итогам встречи с главами МИД стран Балтии и Франции, пишет "Европейская правда".

Кулеба пояснил, что 800 тысяч боеприпасов, которые Чехия нашла для Украины, "будут исчерпаны очень скоро", поскольку "мы находимся в состоянии войны".

"Это означает, что мы должны принимать решения ежедневно, и если другие страны имеют предложения, подобные чешскому, то это означает, что мы должны начать собирать деньги на это прямо сейчас, сегодня, и помочь им выполнить их", – добавил он.

Глава МИД в этом контексте приветствовал принятие Евросоюзом обновленной оборонно-промышленной стратегии.

"Должен признать, что то, что происходит с Европейским фондом мира – это позор. И я еще раз призываю все страны, всех друзей, всех партнеров, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец решить ваши разногласия и прийти к решению, которое позволит вам помочь нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, в которой вам придется оказаться", – подчеркнул Кулеба.

"Вам придется принимать решения совсем другого масштаба и трагизма, чтобы защитить собственные села, города и территории", – пояснил министр.

ЕС предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира (в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие), но она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены.

Ранее Дмитрий Кулеба призвал союзников оставить нерешительность и как можно быстрее и в наибольших количествах предоставить Украине все оружие, в котором она нуждается для победы.