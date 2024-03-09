Туск встретился с польскими протестующими фермерами: соглашения достичь не удалось

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими протестующими фермерами, однако переговоры не привели к достижению какого-либо соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На встрече также присутствовали министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и его заместитель Михал Колодзейчак.

Туск представил определенные декларации по Зеленому курсу. Решения должны быть приняты в Европейской Комиссии 15 марта.

Польские фермеры остались недовольны встречей с Туском. По их мнению, во время переговоров было мало конкретики.

Один из лидеров фермерских протестов Анджей Собочинский рассказал журналистам, что во время встречи с премьер-министром прозвучали "некоторые декларации" относительно Зеленого курса.

Он добавил, что речь шла также "о мелких вещах".

Собочинский также рассказал, что Туск на встрече заявил, что границу с Украиной закрывать не будут.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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