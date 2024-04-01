Міністр фінансів Німеччини не підтримує повернення військового призову у країні

Лідер Вільної демократичної партії і федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер скептичний щодо можливості повернення загальної військової повинності у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Економічні витрати на загальну військову повинність були б дуже високими, враховуючи дефіцит робочої сили в старіючому суспільстві", – сказав Лінднер.

Він водночас закликав до посилення військового резерву для Бундесверу.

Міністр оборони Борис Пісторіус в даний час вивчає моделі обов'язкової військової служби і взяв до уваги практику скандинавських країн.

"Кращою альтернативою призову, який знову обговорюється, є посилений резерв. Громадяни повинні мати можливість добровільно взяти на себе зобов'язання регулярно бути доступними для Бундесверу протягом більш тривалого періоду часу паралельно зі своєю цивільною кар'єрою", – вважає Лінднер.

Це також спосіб залучити експертів у таких сферах, як кіберзахист, яких в іншому випадку було б важко набрати, сказав він.

Лінднер сам є офіцером запасу, майором ВПС.

Він зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася. Напад Росії на Україну ставить під сумнів мирний порядок в Європі в цілому. "Нам потрібні високоспеціалізовані, але також міцні збройні сили. Для цього необхідно заповнити існуючі вакансії та покращити здатність Бундесверу набирати резервістів", – сказав Лінднер.

Обов'язкова військова служба була призупинена в Німеччині в липні 2011 року після 55 років існування. Одночасно були розпущені практично всі необхідні структури для проходження обов'язкової військової служби. Однак закон також передбачає, що обов'язкова військова служба для чоловіків може бути відроджена у випадку напруженості.

Нагадаємо, уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль у звіті за 2023 рік відзначила "важливі ознаки переломного моменту" в розвитку Бундесверу, але закликала до його "суттєвого покращення кадрового, матеріального та інфраструктурного забезпечення".

Минулого року Єва Хьогль виступила за суспільно-політичну дискусію щодо можливого запровадження нового виду призову.