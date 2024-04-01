Министр финансов Германии не поддерживает возвращение воинского призыва в стране

Лидер Свободной демократической партии и федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер скептичен относительно возможности возвращения всеобщей воинской повинности в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Экономические затраты на всеобщую воинскую повинность были бы очень высокими, учитывая дефицит рабочей силы в стареющем обществе", – сказал Линднер.

Он одновременно призвал к усилению военного резерва для Бундесвера.

Министр обороны Борис Писториус в настоящее время изучает модели обязательной военной службы и принял во внимание практику скандинавских стран.

"Лучшей альтернативой призыву, который снова обсуждается, является усиленный резерв. Граждане должны иметь возможность добровольно взять на себя обязательства регулярно быть доступными для Бундесвера в течение более длительного периода времени параллельно со своей гражданской карьерой", – считает Линднер.

Это также способ привлечь экспертов в таких сферах, как киберзащита, которых в противном случае было бы трудно набрать, сказал он.

Линднер сам является офицером запаса, майором ВВС.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась. Нападение России на Украину ставит под сомнение мирный порядок в Европе в целом. "Нам нужны высокоспециализированные, но также прочные вооруженные силы. Для этого необходимо заполнить существующие вакансии и улучшить способность Бундесвера набирать резервистов", – сказал Линднер.

Обязательная военная служба была приостановлена в Германии в июле 2011 года после 55 лет существования. Одновременно были распущены практически все необходимые структуры для прохождения обязательной военной службы. Однако закон также предусматривает, что обязательная военная служба для мужчин может быть возрождена в случае напряженности.

Напомним, уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль в отчете за 2023 год отметила "важные признаки переломного момента" в развитии Бундесвера, но призвала к его "существенному улучшению кадрового, материального и инфраструктурного обеспечения".

В прошлом году Ева Хёгль выступила за общественно-политическую дискуссию о возможном введении нового вида призыва.