Спикер Джонсон анонсировал нововведения в проекте по Украине, в том числе помощь в кредит

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ожидает, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Джонсон отметил сложное положение, в котором он оказался, имея исторически небольшое большинство в Палате представителей. Однако он сообщил, что работал над разработкой пакета поддержки Украины и планирует вынести его на голосование, когда Палата вернется к работе.

"Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", – отметил он.

Джонсон привел в пример возможность предоставления помощи Украине в кредит. Эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы успокоить беспокойство республиканцев о предоставлении большей помощи

Джонсон также упомянул о законе "REPO для украинцев", который уполномочивает президента арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине.

"Закон о REPO, знаете, если мы можем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними (россиянами), это просто чистая поэзия", – сказал Джонсон. "Даже президент Трамп говорил о кредитной концепции, где... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время", – добавил он.

Эти заявления прозвучали после того, как Джонсон дал понять, что он намерен протолкнуть законодательство, которое обеспечит финансирование Украины, но он еще не определился, как именно будет выглядеть проект.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в воскресенье выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.