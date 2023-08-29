У Німеччині почали демонтаж вітрової електростанції, щоб збільшити видобуток вугілля

Німецький енергетичний гігант RWE розпочав демонтаж вітроелектростанції у західній частині землі Північний Рейн-Вестфалія, щоб звільнити місце для подальшого розширення відкритої шахти з видобутку бурого вугілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання EUobserver.

RWE вже демонтував одну із восьми вітрових турбін. На їхньому місці, як очікується, вдасться добувати додаткові 15-20 мільйонів тонн так званого бурого вугілля, одного з найбільш неекологічних джерел енергії.

Цей процес є частиною угоди, укладеної минулого року між федеральним урядом і владою землі Північний Рейн-Вестфалія Моною Нойбаур. Розширення видобутку вугілля сторони пояснили повномасштабним російським вторгненням в Україну та енергетичною кризою, яка настала за ним.

В обмін на дозвіл збільшити площу вугільної копальні у Північному Рейні-Вестфалії RWE зобов’язалась погодитись на поступову відмову від вугілля у 2030 році – на вісім років раніше раніше погодженого терміну.

Демонтаж вітрових турбін, однак, спричинився до критики з боку активістів. Вони вважають, що ці дії не відповідають нинішній надзвичайні кліматичній ситуації, а будь-які дії, що відволікають від боротьби з нею, мають бути "однозначно заборонені".

Через розширення вугільної копальні влада переселила жителів кількох населених пунктів Північного Рейну-Вестфалія. Місто Лютцерат, розташоване на краю відкритого кар'єру, довелось повністю знищити, проти чого кілька тижнів виступали кліматичні активісти.