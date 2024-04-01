Молдова імпортує зі США пробну партію скрапленого газу

Молдовська енергетична компанія Energocom повідомила 1 квітня, що імпортує зі США перший тестовий обсяг скрапленого природного газу (СПГ).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Як розповів глава Energocom Віктор Бринзар, 1 і 2 квітня Молдова отримає з грецького порту Александруполіс по 14 тис. МВт⋅год природного газу на день. "Це еквівалентно 2,6 млн кубометрів газу за конкурентоспроможною ціною. Ми повідомимо громадянам, якщо домовимося продовжити цю співпрацю", – запевнив він.

При цьому Бринзар наголосив, що транспортування СПГ – хороша альтернатива російському газу.

"Газ зріджують за низьких температур, його транспортують морем і потім регазифікують. Диверсифікація джерел газу допоможе подальшому зміцненню енергетичної безпеки Молдови", – сказав глава Energocom, нагадавши, що контракт на транзит російського газу через Україну спливає наприкінці 2024 року, а українська влада раніше заявила, що не вестиме переговори про його продовження.

Минулого року грецька компанія DEPA виграла кілька державних тендерів на поставку газу в Молдову, як для поточного споживання, так і для зберігання в сховищах. 30 листопада минулого року Energocom і DEPA підписали Меморандум про взаєморозуміння, в якому висловили готовність активізувати співробітництво в галузі поставок природного газу, зокрема скрапленого.

Як повідомляли, у Молдові 29 березня розпочалося будівництво повітряної лінії електропередачі 400 кВ Вулканешти – Кишинів, яка має ліквідувати залежність Кишинева від електрики з окупованого Придністров'я.

Детальніше про шлях до незалежності Молдови від газу і електрики з Придністров'я читайте у матеріалі "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".