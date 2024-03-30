В Молдові почали будувати ЛЕП, яка має ліквідувати залежність від Придністров'я

У Молдові 29 березня розпочалося будівництво повітряної лінії електропередачі (ЛЕП) 400 кВ Вулканешти-Кишинів, яка має ліквідувати залежність Кишинева від електрики з окупованого Придністров'я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Нова лінія електропередачі пройде через Гагаузію та Тараклійський, Кагульський, Леовський, Чимішлійський, Хинчештський і Яловенський райони.

Міністерство енергетики Молдови повідомило, що будівництво лінії протяжністю 158 км коштуватиме €27 млн. Президентка Мая Санду і міністр енергетики Віктор Парліков відвідали будівельний майданчик у селі Конгаз, де розпочнеться будівництво ЛЕП.

Санду заявила, що будівництво ЛЕП Вулканешти-Кишинів є одним із найважливіших проєктів, який реалізується з моменту здобуття незалежності. "Це поворотний момент між двома етапами – вразливою Молдовою, якій у будь-який момент можуть відключити газ або електрику, і незалежною Молдовою, яка може вільно, у будь-який час і без політичного шантажу обирати, де купувати енергоресурси", – наголосила Санду.

Повітряна лінії електропередачі Вулканешти-Кишинів передбачає будівництво 511 опор для підтримки і протягання високовольтної лінії електропередачі. Завершити будівельні роботи планують до 2025 року.

Як повідомлялося, приїзд президентки Молдови Маї Санду в Гагаузію 29 березня на відкриття будівництва високовольтної лінії електропередачі Вулканешти – Кишинів зустріли протестами.

Детальніше про шлях до незалежності Молдови від газу і електрики з Придністров'я читайте у матеріалі "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".