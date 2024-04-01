Нелегальна міграція через Ла-Манш у першому кварталі року зросла на понад 40%

За перші три місяці року до Сполученого Королівства шляхом через Ла-Манш прибуло на понад 40% більше нелегальних мігрантів, аніж за цей самий період 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі підрахунки наводить AFP на основі офіційних даних уряду Британії.

Кількість людей, які нелегально потрапляють до Британії, перетинаючи Ла-Манш на невеликих човнах, за перші три місяці 2024 року виявилась на 41,7% більшою, ніж за аналогічний період минулого року, і є рекордом для цього кварталу.

За січень-березень 2024 року протоку вдалося перетнути 5373 особам, тоді як у 2023 році – 3793.

Понад 3000 мігрантів прибули саме за останній місяць, при цьому особливий сплеск стався наприкінці березня. Так, у суботу й неділю прибули 349 і 442 осіб відповідно.

З початку року під час нелегальної подорожі через Ла-Манш загинули щонайменш сім мігрантів, серед яких 7-річна дівчинка і дівчина 14 років.

Загалом у 2023 році у Британію цим шляхом потрапили близько 30 тисяч осіб – дещо менше, ніж рекордні 45 тисяч у 2022 році.

Як відомо, протидія масовій нелегальній міграції була однією з обіцянок прем’єра Ріші Сунака. Погіршення ситуації може додатково вдарити по і так низьких рейтингах консерваторів перед майбутніми виборами.

У квітні британський парламент розгляне оновлений урядовий план з депортації нелегальних мігрантів – шукачів притулку до Руанди.

Минулого року початковий план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.