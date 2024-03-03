На півночі Франції перекинувся човен з мігрантами: загинула 7-річна дівчинка

На півночі Франції перекинувся невеликий човен з мігрантами, що намагалися дістатися Ла-Маншу, внаслідок чого загинула семирічна дівчинка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За даними посадовців, човен перевозив 16 мігрантів, коли він затонув за кілька кілометрів від узбережжя Дюнкерка.

Представники місцевої влади стверджують, що човен "не відповідав розмірам, щоб перевозити таку кількість людей".

Батьки загиблої дівчинки, які плили з трьома іншими дітьми, були доставлені в лікарню в Дюнкерку.

Посадовці вважають, що судно було "ймовірно, викрадене" і недостатньо велике, щоб витримати таку кількість людей на борту.

Крім того, ще двоє чоловіків і шестеро маленьких дітей були доставлені в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує.

Прокуратура Дюнкерка також повідомила, що "кілька людей перебувають під вартою" у зв'язку з цим інцидентом.

Нагадаємо, у лютому поліція Німеччини за підтримки правоохоронців Франції та Бельгії ліквідувала одну з найбільших мереж незаконного переправлення мігрантів через протоку Ла-Манш, заарештувавши 19 підозрюваних.