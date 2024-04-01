Нелегальная миграция через Ла-Манш в первом квартале года выросла более чем на 40%

За первые три месяца этого года в Соединенное Королевство через Ла-Манш прибыло более чем на 40% больше нелегальных мигрантов, чем за этот же период 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие подсчеты приводит AFP на основе официальных данных правительства Великобритании.

Количество людей, которые нелегально попадают в Британию, пересекая Ла-Манш на небольших лодках, за первые три месяца 2024 года оказалась на 41,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордом для этого квартала.

За январь-март 2024 года пролив удалось пересечь 5373 лицам, тогда как в 2023 году – 3793.

Более 3000 мигрантов прибыли именно за последний месяц, при этом особый всплеск произошел в конце марта. Так, в субботу и воскресенье прибыли 349 и 442 человека соответственно.

С начала года во время нелегального путешествия через Ла-Манш погибли по меньшей мере семь мигрантов, среди которых 7-летняя девочка и девушка 14 лет.

Всего в 2023 году в Британию этим путем попали около 30 тысяч человек – несколько меньше, чем рекордные 45 тысяч в 2022 году.

Как известно, противодействие массовой нелегальной миграции было одним из обещаний премьер-министра Риши Сунака. Ухудшение ситуации может дополнительно ударить по и так низким рейтингам консерваторов перед предстоящими выборами.

В апреле британский парламент рассмотрит обновленный правительственный план по депортации нелегальных мигрантов – искателей убежища в Руанду.

В прошлом году первоначальный план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.