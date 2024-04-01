Копенгаген починає експеримент з 4-денним робочим тижнем для муніципальних працівників 

Копенгаген з 1 квітня експериментально запровадив чотириденний робочий тиждень для муніципальних співробітників, що у майбутньому може стати стандартним робочим графіком.

Про це повідомляє DN, пише "Європейська правда".

З понеділка співробітники шести адміністрацій Копенгагена почнуть працювати чотири дні на тиждень з тією ж кількістю робочих годин і трьома повноцінними вихідними.

Такий графік в експериментальному режимі буде діяти до кінця року, а далі може стати постійним. Очікується, що це допоможе людям краще балансувати робоче та особисте життя, а триваліший час на відпочинок зробить роботу ефективнішою.

Ідея обговорювалася ще з минулого року, її підтримали усі політсили у міській раді. Окрім аргументу про зменшення рівня стресу для працівників, ще одним називали привабливість вакансій для потенційних нових кандидатів.

За словами дослідниці Янне Глееруп з університету Роскільде, подібні експерименти вже не рідкість у приватному секторі. За її словами, Копенгаген вже теж не єдине місто, де запровадили або готуються запровадити скорочений робочий тиждень – схожі моделі випробовують у близько 20 містах.

Такі експерименти з’являються і в Швеції: тестовий 4-денний робочий тиждень запровадив виробник наплічників Sandqvist, у шведському Мальме комунальна компанія-адміністратор житла під оренду хоче скоротити робочий тиждень до 32 годин замість нинішніх 40.

У 2023 році такий експеримент проводила іспанська Валенсія, його підсумки засвідчили, що працівники-учасники відчули покращення комфорту життя, хоча проявилися і певні негативні ефекти.

Один із наймасштабніших експериментів цього плану у Великій Британії показав ефективність скороченого робочого тижня, і більшість компаній, які брали в ньому участь, вирішили не повертатись до попереднього графіка роботи.