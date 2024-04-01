Рейсу из Германии в США пришлось развернуться назад из-за неисправности туалетов

Рейсу американской авиакомпании, следовавшему из Германии в США, пришлось возвращаться назад из-за неисправности туалетов.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Рейс из Франкфурта-на-Майне в Сан-Франциско 29 марта выполняла американская United Airlines, полет должен был длиться 12 часов.

Над Северным морем самолет сделал несколько кругов, а затем направился обратно и приземлился во Франкфурте.

Как выяснилось, по меньшей мере один из туалетов на борту вышел из строя. По словам свидетелей, содержимое резервуара под туалетом начало подниматься обратно, запахи стали ощутимыми в салоне.

Экипаж пытался советоваться с техническими специалистами на земле, но найти быстрого решения не удалось. В конце концов пилоты решили, что многочасовой "вонючий полет" может оказаться слишком сложным испытанием для пассажиров и решили развернуться.

Представитель авиакомпании впоследствии официально подтвердил, что рейс вернулся во Франкфурт из-за технической неисправности одного из туалетов.

Недавно похожий случай произошел с рейсом KLM из Амстердама в США.