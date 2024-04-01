У швейцарських Альпах кілька людей зникли безвісти внаслідок сходження лавини

У Швейцарії лавина накрила кількох лижників в районі популярного гірськолижного курорту Церматт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарську телерадіокомпанію SRF.

За даними поліції кантону Вале, щонайменше троє людей зникли безвісти.

Поки невідомо, скільки людей потрапило під лавину, не виключено, що їх може бути більше, зазначив представник поліції.

Наразі триває широкомасштабна рятувальна операція.

Велика кількість свіжого снігу та штормовий вітер раніше спричинили значну лавинну небезпеку в південних альпійських регіонах Швейцарії.

Станом на понеділок, рівень лавинної небезпеки було підвищено до другого найвищого рівня (4) у деяких районах Граубюндена та південних долинах Вале.

Цієї зими в горах Швейцарії внаслідок сходження лавин загинуло 14 осіб.

На початку березня рятувальні служби шукали шістьох лижників, які зникли у швейцарських Альпах у складних погодних умовах. Згодом п'ятьох з них знайшли мертвими.

Перед цим чотири лижники загинули внаслідок сходження лавини в гірському регіоні Овернь в центральній Франції.