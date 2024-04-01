В швейцарских Альпах несколько человек пропали без вести в результате схода лавины

В Швейцарии лавина накрыла нескольких лыжников в районе популярного горнолыжного курорта Церматт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарскую телерадиокомпанию SRF.

По данным полиции кантона Вале, по меньшей мере три человека пропали без вести.

Пока неизвестно, сколько людей попало под лавину, не исключено, что их может быть больше, отметил представитель полиции.

Сейчас продолжается широкомасштабная спасательная операция.

Большое количество свежего снега и штормовой ветер ранее вызвали значительную лавинную опасность в южных альпийских регионах Швейцарии.

По состоянию на понедельник, уровень лавинной опасности был повышен до второго самого высокого уровня (4) в некоторых районах Граубюндена и южных долинах Вале.

Этой зимой в горах Швейцарии в результате схода лавин погибло 14 человек.

В начале марта спасательные службы искали шестерых лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях. Вскоре пятерых из них нашли мёртвыми.

Перед этим четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.