Більшість поляків залишаються проти залучення армії Польщі у російсько-українську війну

Опитування громадської думки свідчать, що понад 70% поляків не хотіли б залучення армії Польщі та інших країн НАТО у російсько-українську війну.

Як повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування CBOS.

74,8% опитаних проти того, щоб армія Польщі чи інших країн НАТО залучалася у російсько-українську війну, тоді як 10,2% підтримали б це.

Остання цифра подібна до даних раніше оприлюдненого опитування United Surveys, згідно з яким 9.4% опитаних вважають, що за потреби польські військові могли б залучатися для допомоги Україні. Це опитування засвідчило також зростання готовності поляків відпускати своїх співгромадян-добровольців воювати за Україну.

39% опитаних вважають реакцію НАТО на війну Росії проти України надто обережною, проте 37% вважають, що Альянс відреагував належним чином. 14% вважають, що реакція НАТО була "надмірною", і 10% не визначилися з думкою.

Думки щодо невідкладного вступу України в НАТО розділилися майже навпіл: 47,7% були б проти, тоді як 40% підтримали б цей крок.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський говорили про те, як Варшава могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити власний повітряний простір від російських ракет.