Большинство поляков остаются против вовлечения армии Польши в российско-украинскую войну

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что более 70% поляков не хотели бы вовлечения армии Польши и других стран НАТО в российско-украинскую войну.

Как сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS.

74,8% опрошенных против того, чтобы армия Польши или других стран НАТО вовлекалась в российско-украинскую войну, тогда как 10,2% поддержали бы это.

Последняя цифра близка к данным ранее обнародованного опроса United Surveys, согласно которому 9,4% опрошенных считают, что при необходимости польские военные могли бы привлекаться для помощи Украине. Этот опрос показал также рост готовности поляков отпускать своих сограждан-добровольцев воевать за Украину.

39% опрошенных считают реакцию НАТО на войну России против Украины слишком осторожной, однако 37% считают, что Альянс отреагировал должным образом. 14% считают, что реакция НАТО была "чрезмерной", и 10% не определились с мнением.

Мнения относительно безотлагательного вступления Украины в НАТО разделились почти пополам: 47,7% были бы против, тогда как 40% поддержали бы этот шаг.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Радослав Сикорский говорили о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить собственное воздушное пространство от российских ракет.