Кемерон бачить прогрес у питанні використання заморожених активів РФ на користь України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що бачить прогрес в обговоренні того, як використати заморожені російські активи у країнах G7 на користь України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це очільник британського зовнішньополітичного відомства говорив у контексті необхідності підтримки України, проти якої Росія веде загарбницьку війну.

"Ми знаємо, що їм потрібні гроші у вигляді заморожених російських суверенних активів, і ми досягаємо значного прогресу в тому, як отримати доступ до цих коштів на узгодженій основі", – зазначив Кемерон.

На його думку, додав глава МЗС, у цьому питанні вдасться досягти прогресу на саміті країн G7.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає можливим виділення першого мільярда від прибутків із заморожених російських активів на користь України вже 1 липня, якщо ЄС діятиме швидко для реалізації необхідних процедур.

Саміт глав держав та урядів ЄС 21 березня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 20 березня висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

ЗМІ повідомляли, що США запропонували своїм союзникам по "Групі семи" створити спеціальну компанію для випуску облігацій на суму щонайменше 50 млрд доларів, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів, і використати отримані кошти на підтримку України.