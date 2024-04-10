Кэмерон видит прогресс в вопросе использования замороженных активов РФ в пользу Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что видит прогресс в обсуждении того, как использовать замороженные российских активов в странах G7 в пользу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства говорил в контексте необходимости поддержки Украины, против которой Россия ведет захватническую войну.

"Мы знаем, что им нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов, и мы достигаем значительного прогресса в том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе", – отметил Кэмерон.

По его мнению, добавил глава МИД, в этом вопросе удастся достичь прогресса на саммите стран G7.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает возможным выделение первого миллиарда от доходов с замороженных российских активов в пользу Украины уже 1 июля, если ЕС будет действовать быстро для реализации необходимых процедур.

Саммит глав государств и правительств ЕС 21 марта договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель 20 марта выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используется для покрытия стоимости оружия для Украины.

СМИ сообщали, что США предложили своим союзникам по "Группе семи" создать специальную компанию для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов, и использовать полученные средства на поддержку Украины.